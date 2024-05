Scarlett Johansson e la sua voce ‘rubata’ da OpenAI

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 25 maggio 2024)disattiverà ladi ChatGpt simile a quella dell’attrice hollywoodiana. Quest’ultima minacciava un’azione legale contro l’azienda californiana che ha inventato una delle modalità più fruibili dell’Intelligenza Artificiale, e allahanno pensato bene di fare marcia indietro.aveva già rifiutato di concedere in licenza l’utilizzo della suaper la vocalità del robot di Intelligenza Artificiale ma ha poi accusato la società high-tech di averne comunque copiato il suono usurpando la sua volontà. Quando “l’ho sentita, ero scioccata, arrabbiata e incredula” ha dichiarato l’attrice in un comunicato inviato al Washington Post. “Laera così simile alla mia che i miei amici più stretti non sapevano dire la differenza” ha sottolineato. La disputa con la star di Hollywood è solo l’ultimo grattacapo in ordine temporale per Sam Altman, l’amministratore delegato della società a cui fa capo ChatGpt.