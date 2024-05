(Di sabato 25 maggio 2024) Ancora insieme. Massimosarà l’allenatore delCoriano anche la prossima stagione. Una collaborazione che continua quella tra il tecnico e la formazione corianese con la conferma anche dell’intero staff tecnico. Infatti, oltre a quella con il mister biancorossoblu, ilha rinnovato il matrimonio anche con Nicolò Bertaccini, allenatore in seconda, Leonardo Giovanardi, mister dei portieri e Christian Scardino, preparatore atletico. "Siamo certi della nostra scelta e ne siamo anche felici e orgogliosi – dicono dal club di Coriano – Tutto questo considerato l’ottimo lavoro che il mister, e tutti i componenti dello staff, hanno fatto nella stagione che si è appena conclusa. E i risultati che sono stati raggiunti". Ora tutto è pronto per iniziare a programmare il prossimo campionato di Eccellenza. E c’è da scommettere che ilvorrà ancora recitare un ruolo da protagonista.

Scardovi resta in casa Tropical - scardovi resta in casa tropical - Il tropical Coriano conferma Massimo scardovi come allenatore per la prossima stagione, insieme al resto dello staff tecnico. Il club è fiducioso dopo i successi ottenuti e si prepara per il prossimo ... ilrestodelcarlino

Calcio giovanile, Tropical Coriano: week end con il torneo Grandi. U15: big match contro la Dozzese - Calcio giovanile, tropical Coriano: week end con il torneo Grandi. U15: big match contro la Dozzese - Il tropical Coriano schiera le squadre 2015 e 2016 ... nei prossimi giorni verrà annunciato il rinnovo di tutto lo staff tecnico: l’allenatore Massimo scardovi, il vice Nicolò Bertaccini, il ... altarimini