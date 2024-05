Scanzi insulta la Castelli | Che fine farai dopo il voto - Gruber in imbarazzo | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024), scansati. Anzi, Scanzati. Botte da orbi a Otto e mezzo, su La7, tra Laurae Andreaall'ombra dell'ultimo sondaggio pubblicabile prima delle europee. Una resa dei conti tanto virulenta quanto inattesa. Ad accendere la miccia è il giornalista del Fatto, chequalche convenevole di rito colpisce dritto per dritto l'ex sottosegretaria grillina, oggi candidata a Strasburgo con la lista Libertà di Cateno De Luca. «Io la ricordo essere stata grande 5 Stelle, poi Dimaiana, poi Draghiana, oggi CatenoDeluchiana... Io l'ho visto il vostro manifesto, dentro il simbolo ce ne sono 19, sembra il bar di Guerre stellari». «Questa si chiama democrazia, la democrazia di chi non vuole restare da solo all'angolo», ribatte lain studio.in collegamento è un Caterpillar: «La democrazia è anche far parlare gli altri, non la stimavo da deputata 5 stelle e neanche adesso».