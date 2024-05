Scampati al genocidio Il grido di dolore di Cyprien e Diogene | Fermiamo i massacri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) La storia di, sopravvissuti aldi 30 anni fa in Rwanda, è davvero toccante. Amici per la pelle – il primo Tusti, il secondo Hutu – erano in un orfanotrofio di Rilima in Rwanda quando i volontari italiani per salvarli riuscirono a portarli via. Una fuga drammatica, in volo con un aereo dell’aeronautica militare che in decollo si narra fosse bersaglio di raffiche di mitra. Poi l’atterraggio in Italia a Ghedi e il trasferimento a Castenedolo nell’ex asilo Pisa, dove un centinaio di volontari si prese cura dei piccoli.Camporeale Ntawakuriryayo, in arte Syp, 31 anni, eMadella Ntawushiragahinda, di 32 anni, sono testimoni di unterribile: fanno parte del “gruppo dei 41“ bimbi dai 6 mesi ai sei anni sfuggiti al massacro e arrivati in Italia. Da anni i due amici per la pelle vanno in giro per scuole, associazioni e ovunque li ospitino a parlare di pace e testimoniare il