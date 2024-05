"Sbarchi in diminuzione e più espulsioni". Piantedosi traccia la linea sui migranti - "sbarchi in diminuzione e più espulsioni". piantedosi traccia la linea sui migranti - Il ministro Matteo piantedosi è stato ospite del Festival dell'Economia ... "Quest'anno noi registriamo a maggio l'ottavo mese di fila con significativa flessione degli sbarchi. Nell'anno in corso ... ilgiornale

Meloni-Schlein, confronto a distanza - Meloni-Schlein, confronto a distanza - piantedosi si è lanciato in una celebrazione dell’operato del governo, capace, secondo lui, di far scendere gli sbarchi del 60% Dopo un’iniziale premessa, argomento della conferenza, sulla gestione ... salto.bz

I centri per migranti che l’Italia sta costruendo in Albania sono ancora molto indietro - I centri per migranti che l’Italia sta costruendo in Albania sono ancora molto indietro - Avrebbero dovuto aprire il 20 maggio, ma è stato rimandato tutto per via di ritardi nei cantieri: e i residenti ne sanno poco o nulla ... ilpost