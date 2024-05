Sbanda con la moto e finisce contro guardrail - morto ristoratore 52enne

Calci (Pisa), 25 maggio 2024 – Tragedia della strada nella notte a Calci, in provincia di Pisa: un motociclista 52enne è morto finendo violentemente contro il guardrail sulla Provinciale 56 del Monte Serra circa a metà tra Castelmaggiore e il Cristallo. lanazione

Montecatini Terme (Pistoia), 24 maggio 2024 – Un ferito residente a Montecatini Terme trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca. È il bilancio di un incidente stradale verificatosi ieri mattina nella frazione capannorese di Borgonuovo, sulla Pesciatina, in corrispondenza dell’incrocio con via Santa Gemma.

