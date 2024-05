Savona-Pro Recco oggi in tv - orario gara-2 finale A1 pallanuoto 2024 | programma e streaming

(Di sabato 25 maggio 2024) La Piscina Comunale “C. Zanelli” disarà teatro del secondo match, potenzialmente decisivo, dell’ultimo atto della Serie A1 2023-dimaschile:, sabato 25 maggio, la Rari Nantescercherà di riequilibrare la serie con la Pro, per evitare che i campioni d’Italia e d’Europa festeggino il 36° titolo nazionale, il terzo consecutivo. Alle ore 20.45 scatterà la seconda sfida della serie che assegna il tricolore: ilvuole portare il derby ligure che vale lo Scudetto alla bella, che si giocherebbe amercoledì 29 maggio, mentre la Provuole chiudere subito i conti per dedicarsi alla preparazione della Final Four di Champions League. Per2 della serie trae Pro, valida comedei play-off Scudetto della Serie A1 2023-dimaschile, la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD, mentre la direttasarà a cura di Rai Play, infine la diretta live testuale sarà fruibile su OA Sport.

