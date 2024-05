Sarah Toscano esclusa dal Festival di Sanremo 2025 | la reazione della cantante di Amici 23

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 25 maggio 2024) L’arrivo di Carlo Conti sembra aver allontanatodaldi. La vincitrice disembra non rientrerà nei big in gara a causa di una serie di cambiamenti. Innanzitutto si parla di un numero ridotto di partecipanti, da trenta dell’ultimo anno ad appena venti, e di una massiccia esclusione di quei cantanti reduci dai talent show. In particolar modo si è prestata attenzione su chi ne è uscito di recente. Di conseguenza è parsa scontata l’esclusione di, vincitrice del Serale di23. A tal proposito anche lei ha voluto dire la sua.dadopo23 Sebbene non sia nemmeno cominciato,pare aver già messo dei paletti riguardo la selezione dei prossimi big in gara. Seguendo le indicazioni dei piani alti e anche il suggerimento del Codacons, la kermesse sembrerebbe intenzionata a dare meno spazio ai cantanti reduci dai talent show, in particolare da quello di Maria De Filippi che ha sfornato centinaia di artisti in questi anni.