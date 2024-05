Sant’Agata de’ Goti - tutto pronto per l’infiorata del Corpus Domini

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a fremondoweb©

Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata dei Goti si prepara ad accogliere un evento di grande importanza per la provincia di Benevento, con un focus sul Turismo Sostenibile e il potenziale dello sviluppo locale attraverso il Sistema Turistico di Destinazione. anteprima24

Tempo di lettura: 2 minutiAncora un importante risultato per l’Istituto di Istruzione Superiore “de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti, riferimento guidato dalla Dirigente Maria Rosaria Icolaro. Nella suggestiva cornice del Teatro San Marco di Benevento, si è conclusa la decima edizione del Festival Filosofico del Sannio. anteprima24

In Valle Caudina, ai confini tra Sannio e Terra di Lavoro, Sant’Agata de’ Goti è adagiata su uno sperone di tufo. In prevalenza gli storici concordano sul fatto che nell’attuale territorio di Sant’Agata de’ Goti anticamente sorgesse Saticula, città sannita. fremondoweb

FURTO IN UNA PASTICCERIA DI SANT'AGATA DE GOTI, RUBATI 100 - Furto in una pasticceria di Sant'Agata de' Goti dove ignoti malviventi hanno dapprima infranto una vetrina è successivamente hanno rubato dalla cassa 100 euro. Bottino povero per i ladri fuggiti alle prime ore del mattino. Sul ... tvsette

Pnrr: Il MiC stanzia 129 mln di euro per la sicurezza sismica di 167 luoghi di culto - ...di San Fortunato 300.000 Bucciano (BN) Santuario Madonna del Monte Taburno 490.000 Cerreto Sannita (BN) Chiesa San Giuseppe 450.000 Faicchio (BN) Chiesa di Santa Lucia 600.000 Sant'Agata de' Goti (BN)... primapaginanews