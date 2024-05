Sanità nelle città italiane - la classifica | quanto spende lo Stato per gli ospedali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 25 maggio 2024)metropolitanesono disponibili livelli molto diversi di assistenza sanitaria. Una situazione rispecchiata molto bene da un dato specifico, la mortalità evitabile, che calcola il numero di casi in cui una persona è deceduta nonostante il Sistema sanitario nazionale avrebbe dovuto mettere a disposizione le risorse necessarie per evitarlo. La spesa sanitaria nel frattempo sta rallentando, dopo gli investimenti dei primi anni successivi alla pandemia da Covid-19. Il rischio di nuovi tagli inoltre si avvicina, data la situazione di bilancio che potrebbe costringere loa ridurre ulteriormente i fondi destinati al Sistema sanitario nazionale. Ladellemetropolitane per assistenza sanitaria L’Istat ha diffuso i dati riguardo alla situazione dell’assistenza sanitariarelativi al 2021. Nel nostro Paese ci sono oltre 230mila posti letto negli, che sono a loro volta più di 1.