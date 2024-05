Sanità - le liste d' attesa verso una svolta

Caserta. Una competizione mondiale alla quale si sono iscritti a partecipare con il loro progetti piu di mille studenti, provenienti da 340 scuole diverse e 64 paesi. La prova è l’illustrazione di un’idea – progetto con un saggio di 600 parole in lingua inglese sul tema lanciato per quest’anno scolastico: “How can nature help us achieve the UN SDGs in my community?”, (Come può la natura aiutarci a raggiungere gli SDG delle Nazioni Unite nella mia comunità?) esprimendo le proprie idee in merito a come ritengono che la natura possa sostenere il raggiungimento degli SDGs nelle loro comunità.

