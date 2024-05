San Mamés sold out per la finale di Women’s Champions League | oltre 50 000 tifosi assistono a Barcellona-Lione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Un’atmosfera magica sta accompagnandoal Sandi Bilbao, teatro delladi2024. Il canale ufficiale della Uefa ha fatto sapere che tutti i 53.289 biglietti a disposizione sono stati venduti. Unout che in Spagna, nel calcio femminile, non fa ormai più notizia. Non è raro vedere, Real Madrid e Atletico (e non solo) far registrare40.000 spettatori per le partite di cartello. Adesso a Bilbao un altro capitolo di storia. Si tratta della terzadifemminile ad essere giocata in Spagna. Nel 2010 l’ultimo atto si svolge al Coliseum di Getafe, mentre ladella stagione 2020 (quella colpita dalla pandemia) ebbe luogo nella cornice di Anoeta, lo stadio della Real Sociedad. SportFace. .