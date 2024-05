San Giovanni Rotondo Foggia - anziana trovata morta in casa | fermato uomo insanguinato

(Di sabato 25 maggio 2024) San), 25 maggio 2024 – Uccisa per soffocamento. Questa è la prima ipotesi investigativa dopo il ritrovamento del cadavere di un’in un appartamento al piano terra in via Sergente Padovano a San, nelno. Poco dopo i carabinieri hanno bloccato unche si aggirava completamente nudo per la città e. La posizione dell’è al vaglio degli investigatori. Da indiscrezioni pare che poco prima l’avesse aggredito altre due donne dopo essere entrato nella loro abitazione. Le due però sono riuscite a metterlo in fuga. Al momento gli investigatori si trovano nell’abitazione della donna dove sono in corso accertamenti. “Oggi si festeggia San Pio qui a San- dice il sindaco Michele Crisetti all’ANSA -. Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, l’molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri”.

(Adnkronos) – Un ordigno è scoppiato davanti a una gioielleria a San Giovanni Rotondo, Foggia, poco prima della chiusura del negozio. Fortunatamente, nessuna conseguenza per il titolare, che si trovava all'interno del negozio, né per i passanti. webmagazine24

