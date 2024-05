San Benedetto - la protesta dello storico professore | Io disabile lasciato fuori dal porto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Sandel Tronto (Ascoli), 25 maggio 2024 – “Sonoal 100 per cento. Due volte a settimana adoro andare al molo nord di Sanper stare un po’ in relax e vedere qualche barca. Avevo anche ottenuto l’apposito permesso per entrare alcon l’auto, ma ora me lo stanno vietando e sinceramente non ne comprendo il motivo”. Laarriva da Domenico Tossichetti, per tutti Mimmo,ascolano e allenatore sportivo molto conosciuto e apprezzato in tutto il Piceno, che nel corso della sua vita ha contribuito a formare diverse generazioni. Durante la sua carriera, inoltre, l’insegnante ha lavorato molto nell’avvicinare allo sport molti ragazzi diversamente abili di tutta la provincia, tanto che nel 2021 il comitato paralimpico marchigiano gli consegnò la Stella d’oro. “Ultimamente mi sono operato con protesi al ginocchio anche alla seconda gamba – racconta Tossichetti –.