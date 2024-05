(Di sabato 25 maggio 2024) Oltre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con le voci su Ribalta e i rumors su Rossi, in casasi ragiona anche sul futuro.

Sampdoria-Mancini, rinnovo vicino. Il vice di Mourinho Foti per le giovanili - sampdoria-mancini, rinnovo vicino. Il vice di Mourinho Foti per le giovanili - Oltre alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, con le voci su Ribalta e i rumors su Rossi, in casa Sampdoria si ragiona anche sul futuro di Andrea Mancini.. calciomercato

Sampdoria, previsto incontro con Ribalta. Manfredi vuole l'annuncio del ds a breve - Sampdoria, previsto incontro con Ribalta. Manfredi vuole l'annuncio del ds a breve - La caccia al nuovo direttore sportivo della Sampdoria continua. In casa blucerchiata sono giornate di incontri, di idee e di riflessioni per individuare il profilo. calciomercato

Sampdoria, la corsa contro il tempo. Stretta decisiva per il nuovo ds - Sampdoria, la corsa contro il tempo. Stretta decisiva per il nuovo ds - È ancora tempo di valutazioni, incontri e confronti a Milano per trovare il direttore sportivo, che affiancherà il confermato Andrea Mancini. C’è la consapevolezza da parte del presidente Matteo ... genova.repubblica