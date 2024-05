Salvò un anziano in difficoltà Premiato l’ispettore Tombari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 25 maggio 2024) Prestigioso riconoscimento perFabio, storico agente della polizia locale di Potenza Picena, insignito di un’onorificenza concessa dal governatore delle Marche Francesco Acquaroli. E questo per aver ritrovato uninche era uscito di nascosto dal Santo Stefano. La premiazione c’è stata giovedì mattina, durante la cerimonia a Fermo.ha ricevuto una pergamena di encomio regionale a firma del governatore "per aver salvato la vita a cittadini in situazioni di emergenza o pericolo", si legge nella motivazione. Il 23 maggio 2023 un ospite del Santo Stefano (con problemi psichici) era uscito di prima mattina ed era sparito. Scattarono le ricerche, concluse un’ora dopo grazie al, che aveva ritrovato l’uomo lungo il tratto di litorale a confine con Civitanova.