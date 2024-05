Salvo il ‘fiordaliso’ dell’ex Ugo Pisa Il Comune si affida all’Università

Per quanto avvenuto lo scorso 23 febbraio, giorno in cui hanno avuto luogo le cariche della polizia contro gli studenti a Pisa che manifestavano in favore della Palestina, il questore della città toscana, Sebastiano Salvo, è stato trasferito a La Spezia. open.online

Pisa, 5 aprile 2024 – A due giornate dal termine della fase di qualificazione per la permanenza in serie C, il CUS Pisa Cosmocare, certo di dover passare dalle forche caudine dei play-out, è in piena lotta con Bottegone, Fucecchio e Monsummano, con la prima messa decisamente meglio, per decidere il ranking finale, che potrebbe risultare determinante per la retrocessione dell’una o dell’altra compagine.

sport.quotidiano