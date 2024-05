Salvini - messaggio agli alleati | Spero che tutti sappiano chi scegliere

"Le divisioni e le polemiche, qui in Basilicata, le vedo tutte a sinistra". Così il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo ai giornalisti a margine di un sopralluogo sul nuovo tracciato della strada statale Potenza-Melfi "Certo - ha proseguito - noi come Lega abbiamo un'idea di Europa molto chiara, coerente: non siamo disposti a governare con i socialisti, con Macron, con i signori delle bistecche sintetiche, degli sbarchi senza fine, del mancato controllo sul fanatismo islamico, delle auto elettriche cinesi a tutti i costi. quotidiano

No al condono, sì al salva-grattacieli. La tenaglia di Salvini per il Pd - No al condono, sì al salva-grattacieli. La tenaglia di Salvini per il Pd - Il ministro insiste dopo l’ok al decreto casa senza la norma per Milano: “spero in un emendamento bipartisan”. Ma l’accordo in Parlamento ancora ... milano.repubblica

Salvini: von der Leyen non mi vuole È reciproco. Macron guerrafondaio - Salvini: von der Leyen non mi vuole È reciproco. Macron guerrafondaio - Roma, 24 mag. (askanews) - "Non mi permetto di auspicare nulla riguardo alla presidente Meloni: ha totale libertà e facoltà di dialogare con chi crede. Sono io che non ho votato e non voterò mai una p ... libero

Bacciardi: “Nessun accordo occulto col centrodestra e Giulivi” - Bacciardi: “Nessun accordo occulto col centrodestra e Giulivi” - NewTuscia – TARQUINIA – Sento l’obbligo, in qualità di candidato sindaco sostenuto da una coalizione di tre liste Civiche, di intervenire e chiarire la mia e la nostra posizione, spero una volta per t ... newtuscia