Salvini | la Lega è contraria a inviare anche un solo soldato a combattere in Ucraina

(Di sabato 25 maggio 2024) Fanno scalpore le dichiarazione di Jens Stoltenberg che ha sollecitato gli alleati della Nato che forniscono armi a Kiev a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari in Russia. A riportarlo è il settimanale The Economist, che ha intervistato il Segretario generale dell’Alleanza. Stoltenberg punta soprattutto al presidente statunitense Joe Biden che intende controllare ciò che Kiev può e non può attaccare con i sistemi forniti dagli americani. Sul fronte italiano il leghista Matteochiarisce subito che “l’Italia non è in guerra con nessuno e se è stato giusto aiutare militarmente l’, allo stesso tempo non se ne parla nemmeno di togliere il divieto” a Kiev “di colpire obiettivi militari in Russia, così come ribadisco che launin. Noi vogliamo la pace non l’anticamera della terza guerra mondiale”.

La Lega chiuderà la campagna elettorale per le Europee il 6 giugno a Roma, con una manifestazione a cui parteciperanno il segretario Matteo Salvini e Roberto Vannacci, candidato in tutte le circoscrizioni. L'appuntamento è alle 18 in piazza Santi Apostoli, e seguirà quello di Milano, sempre con il leader e il generale, in piazza Duomo il primo giugno alle 15. quotidiano

DL Salva-Casa. Luigi Barone: Ci saranno meno pratiche da smaltire per i "piccoli abusi come verande, soppalchi, vetrate panoramiche amovibili" "Grazie al Ministro Salvini per il Dl Salva-Casa. Da oggi, con l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del decreto sulle semplificazioni edilizie e urbanistiche, gli italiani tornano in possesso delle proprie abitazioni.

Gianna Gancia, eurodeputata uscente della Lega, in un'intervista a La Stampa oggi dice che è una buona notizia che le strade del Carroccio e di AfD si siano divise: «Per cinque anni abbiamo dovuto subire l'umiliazione di rimanere in un gruppo insieme con gli eredi non rinnegati del nazismo.

