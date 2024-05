Salvini | Contrari a inviare anche un solo soldato a combattere in Ucraina Macron? Bombarolo - scelgo la pacifista Le Pen

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2024) “Alle elezioni europee so da una scelta tra ile chi invece come noi vuole la pace. Per questo mi aspetto che chi governa con noi l’Italia, a Pisa e nelle altre città e regioni, alla fine preferisca allearsi con laLe Pen e non con il guerrafondaio”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e leader della Lega, Matteo, oggi a Pisa per un’iniziativa elettorale. “L’Italia non è in guerra con nessuno e se è stato giusto aiutare militarmente l’, allo stesso tempo non se ne parla nemmeno di togliere il divieto” a Kiev “di colpire obiettivi militari in Russia, così come ribadisco che la Lega èa aunin. Noi vogliamo la pace non l’anticamera della terza guerra mondiale” ha aggiunto, commentando passaggi di un’intervista del segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, all’Economist. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.