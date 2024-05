Salvini contestato dalle attiviste di ‘Non una di meno’ Ceccardi | Minacciata e insultata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 25 maggio 2024) Prato, 25 maggio 2024 – Un gruppo di persone, circa 30, appartenenti soprattutto al gruppouna di, hannoil leader della Lega Matteo Salvi n i, atteso oggi a Prato per un’iniziativa elettorale., costretto ad entrare nel locale da un’entrata secondaria, è stato preso di mira con cori e slogan. Tra gli striscioni anche un cartello con la scritta 'Gesù trans morto per la nostra libertà'. Tra i presenti c’era anche l'europarlamentare e candidata leghista Susanna, che ha tentato di avvicinarsi ai manifestanti per avviare un dialogo. “Sono stata subissata di insulti e minacce. Un manifestante ha anche tentato di aggredirmi fisicamente. Visto che avevano uno striscione con scritto 'Scuole chiuse per il Ramadan, non per Natale', vorrei sapere se secondo loro l'Islam è così inclusivo nei confronti delle comunità Lgbtq+ e se garantisce ai cittadini la stessa libertà di pensiero e manifestazione che abbiamo in Italia e in Occidente".