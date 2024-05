Salvaggio ucciso in pieno giorno A giudizio il palo dell’omicidio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 25 maggio 2024) Si aprirà mercoledì la prima udienza fissata in Corte d’assise del processo con rito immediato per Benedetto Marino, arrestato lo scorso ottobre, accusato di aver fatto danell’omicidio di Paolo “Dum Dum“, il 60enne broker della droga con rapporti consolidati con il clan di ‘ndrangheta dei Barbaro e Papalia. L’omicidio, avvenuto l’11 ottobre del 2021, non sarebbe tuttavia maturato all’interno di dinamiche mafiose, nonostante i legami dicon la criminalità organizzata. L’esecuzione sarebbe invece collegata a dissapori nati all’interno del carcere dove era reclusoprima di essere rimandato a casa per problemi di salute che gli avrebbero concesso ancora pochi mesi di vita. I killer, due uomini in sella a uno scooter Yamaha TMax, hanno raggiuntomentre era in bici in via della Costituzione, in, e lo hannocon almeno tre colpi di pistola, per poi fuggire verso un’area isolata tra via San Giusto e via Forze Armate, a Milano, vicino alla zona di nota criminalità di via Fleming.