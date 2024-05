Salva Casa - il senatore Romeo a Notizie com | Non è un condono Il M5S parla di mancia elettorale? Lo hanno fatto loro col RdC

(Di sabato 25 maggio 2024) “Chidinon ha letto con attenzione il documento. Il provvedimento serve a regolarizzare piccole difformità interne alle abitazioni. E poi ce lochiesto soprattutto gli enti locali”. Così a.com il capogruppo della Lega in Senato Massimiliano, intercettato da.com sul decretolicenziato ieri in CdM A meno di 24 ore dall’approvazione in CdM del decreto, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, non si placano le polemiche in seno alle opposizioni. “E’ unin piena campagna”, mentre attraverso una nota il Mit avevato del reale obiettivo alla base dell’intervento, ovvero “liberare” gli appartamenti ostaggio di una normativa rigida e frammentata che ne ostacola la commerciabilità e talora preclude l’accesso a mutui, sovvenzioni e contributi. Il decreto interviene solo nelle casistiche di minore gravità, incidendo sulle cosiddette lievi difformità.

