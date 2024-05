Salva-casa - cosa si può sanare? Tutto quello che c’è da sapere

Tende e vetrate, pompe di calore, la parete in cartongesso, una finestra posizionata diversamente, il tramezzo spostato, la camera in più. E per le difformità più rilevanti si spenderà fino a 31mila euro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva-casa. panorama

Via libera, ieri, dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, abusi minori come tramezzi o finestre posizionati diversamente. ilmessaggero

Approvato il decreto salva-casa, Salvini: “Lo avevamo promesso, lo abbiamo approvato” - Approvato il decreto salva-casa, Salvini: “Lo avevamo promesso, lo abbiamo approvato” - Il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, finito il consiglio dei ministri, annuncia, sui suoi social, l'approvazione del decreto salva-casa. "Lo avevamo promesso ... ilquotidianoitaliano

Salva casa, come funziona la sanatoria Posso vendere una casa con abusi edilizi Domande e risposte - Salva casa, come funziona la sanatoria Posso vendere una casa con abusi edilizi Domande e risposte - Il decreto salva-casa è stato approvato in Consiglio dei ministri. Ecco come districarsi per sanare i piccoli abusi tra nuove forme di edilizia libera, tolleranze costruttive e superamento ... ilmessaggero

Cos’è il piano salva casa e quali irregolarità andrà a sanare - Cos’è il piano salva casa e quali irregolarità andrà a sanare - Il piano salva casa prevede la semplificazione del cambio di destinazione d’uso di unità immobiliari con una tolleranza costruttiva tra il 2% e 5% ... startupitalia.eu