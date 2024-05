Salva-casa - cosa si potrà fare e cosa no | ok ai soppalchi ma niente balcon - ecco la guida completa

Tende e vetrate, pompe di calore, la parete in cartongesso, una finestra posizionata diversamente, il tramezzo spostato, la camera in più. E per le difformità più rilevanti si spenderà fino a 31mila euro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto salva-casa. panorama

Salva-casa, cosa si potrà fare e cosa no: ok ai soppalchi ma niente balconi, ecco la guida completa - salva-casa, cosa si potrà fare e cosa no: ok ai soppalchi ma niente balconi, ecco la guida completa - Via libera, ieri, dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, abusi minori come tramezzi o finestre posizionati ... ilmessaggero

Meloni sfida Schlein sul premierato, 'la va o la spacca' - Meloni sfida Schlein sul premierato, 'la va o la spacca' - Sul premierato "mi potrà rispondere e mi risponderà", ha provocato Meloni. "E' una riforma che farà saltare l'equilibrio tra i poteri dello Stato - è stata la risposta della segretaria - Ne esce ... ansa

Decreto salva-casa, cosa si potrà sanare e quanto costerà: le tempistiche e il silenzio assenso. “E’ un condono mascherato” - Decreto salva-casa, cosa si potrà sanare e quanto costerà: le tempistiche e il silenzio assenso. “E’ un condono mascherato” - Verande, tende soppalchi, gradini, grondaie, finestre, pareti e porte interne: via libera al decreto sulla semplificazione edilizia e urbanistica ... ilriformista