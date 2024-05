Salva-casa - come funziona il decreto | opere condonate - sanator -e, tollera -za, destinazione d' uso Tutte le novità

(Di sabato 25 maggio 2024) Ilè stato approvato in Cdm. Questa nuova pace edilizia introdurrà semplificazioni per sanare i piccoli abusi, ma anche una nuova interpretazione della legge per.

Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto salva-casa proposto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, includendo tra le misure anche tende e pompe di calore. Il decreto-legge introduce disposizioni urgenti per rispondere al crescente fabbisogno abitativo, come evidenziato nella relazione illustrativa. panorama

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 16:32 Oggi in Consiglio dei ministri è in discussione il decreto Salva-Casa, nuova bandiera politica della Lega di Matteo Salvini in vista delle prossime elezioni europee. Un decreto di appena tre articoli che ha l’obiettivo di rimuovere “gli ostacoli che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità […] L'articolo Salvini presenta il decreto Salva-Casa: possibile sanare irregolarità edilizie fino al 5% proviene da Il Difforme. ildifforme

Salva-Casa, la sanatoria edilizia di Salvini non è affatto “leggera” - salva-casa, la sanatoria edilizia di Salvini non è affatto “leggera” - Altro che “mini” o “light”, la sanatoria edilizia di Matteo Salvini contenuta nel decreto “Salva casa” approvato ieri può avere un impatto ben più rilevante di quel che si possa pensare. “Ci sarà una ... ilfattoquotidiano

Salva-casa, cosa si potrà fare e cosa no: ok ai soppalchi ma niente balconi, ecco la guida completa - salva-casa, cosa si potrà fare e cosa no: ok ai soppalchi ma niente balconi, ecco la guida completa - Via libera, ieri, dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare «piccole difformità» edilizie, abusi minori come tramezzi o finestre posizionati diversamente rispetto a quanto ... ilmessaggero

Via libera in Consiglio dei ministri al “salvacasa” voluto da Salvini - Via libera in Consiglio dei ministri al “salvacasa” voluto da Salvini - Via libera dal Consiglio dei ministri al decreto salva-casa per regolarizzare “piccole difformità” edilizie, ossia abusi minori come un tramezzo spostato o una finestra posizionata diversamente. Un pa ... giornaledicalabria