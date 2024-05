Salute - Navarra Sicob | Contro l' obesità scegliere strategia ad hoc per singolo paziente'

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) – ?Possiamo affrontarla con la dieta, con trattamenti cognitivo comportamentali, con l’incremento dell’attività fisica, con i farmaci e con la chirurgia. Gli attori che hanno in mano singole armi per la battaglia contro l’obesità devono sedersi attorno a un tavolo, così come succede tutti i giorni negli ospedali, e scegliere la strategia più giusta per il singolo paziente e per il singolo momento della sua vita?.

calcioweb.eu

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - “Possiamo affrontarla con la dieta, con trattamenti cognitivo comportamentali, con l'incremento dell'attività fisica, con i farmaci e con la chirurgia. Gli attori che hanno in mano singole armi per la battaglia contro l'obesità devono sedersi attorno a un tavolo, così come succede tutti i giorni negli ospedali, e scegliere la strategia più giusta per il singolo paziente e per il singolo momento della sua vita”.

iltempo