Salute - Navarra Sicob | Contro l' obesità scegliere strategia ad hoc per singolo paziente'

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - “Possiamo affrontarla con la dieta, con trattamenti cognitivo comportamentali, con l'incremento dell'attività fisica, con i farmaci e con la chirurgia. Gli attori che hanno in mano singole armi per la battaglial'devono sedersi attorno a un tavolo, così come succede tutti i giorni negli ospedali, elapiù giusta per ile per ilmomento della sua vita”. Così il presidente della Società italiana di chirurgia dell'e delle malattie metaboliche Giuseppe, in occasione del 32° Congresso nazionale delladal titolo ': alla ricerca di una nuova alleanza terapeutica', in corso presso Giardini Naxos (Messina). "C'è un calo nella vocazione per la chirurgia: sempre meno giovani vogliono fare il chirurgo e non vorremmo - ha aggiunto- che in futuro li si dovesse far venire da fuori.