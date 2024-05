Salute - Fatale J&J MedTech | Al fianco di Sicob per offrire migliori cure al paziente obeso

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 25 maggio 2024) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "La partnership consolidata che da anni ci vede aldellaha come obiettivo comune quello dilepossibili per il. L'obesità è una malattia complessa che deve essere riconosciuta e trattata come tale. Ecco perché è importantelee che i pazienti si affidino a centri di eccellenza dove, tramite un approccio multidisciplinare, si sa trattare illungo tutto il suo percorso”. Così Patrizio, General Manager Ethicon Italia in occasione del 32esimo Congresso nazionale della Società italiana chirurgia dell'obesità dal titolo 'Obesità: alla ricerca di una nuova alleanza terapeutica', in corso presso Giardini Naxos (Messina). Johnson & Johnsonè presente anche quest'anno all'appuntamentoper ribadire il proprio impegno in merito a due aspetti fondamentali quali l'innovazione e la formazione dei chirurghi.