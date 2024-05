Ruud-Machac oggi in tv | orario - canale e diretta streaming Atp Ginevra 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 25 maggio 2024) Casperse la vedrà contro Tomasnella finale dell’ATP 250 di, torneo di scena sui campi in terra battuta della cittadina elvetica. Il numero sette del mondo è reduce dalla maratona contro il romano Flavio Cobolli, a cui ha annullato anche un match point nel corso del terzo e decisivo parziale. Il top cinquanta ceco, invece, in semifinale ha stupito tutti ponendo fine al cammino del campionissimo serbo Novak Djokovic, leader della classifica mondiale. Il norvegese si trova in vantaggio per 1-0 nel bilancio degli scontri diretti e partirà con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo, infatti, va a caccia del dodicesimo titolo della carriera, quello che sarebbe il secondo della stagione dopo quello conquistato nell’evento 500 di Barcellona. Il suo avversario, invece, è in cerca del suo primo trofeo nel tennis dei grandi. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(sabato 25 maggio).