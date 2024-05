Rugby - Tolosa batte Leinster ai supplementari e conquista la Champions Cup

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024) Si è appena conclusa all’Hotspur Stadium di Tottenham la finale diCup tra gli irlandesie i francesi del. Era l’atto finale della più importante coppa europea per club die in campo le due formazioni più vincenti di sempre nel Vecchio Continente. Ecco come è andata. Parte bene al piede il, che obbliga ilnella sua metà campo. Ma il vantaggio territoriale non frutta punti ai dubliners, che anzi rischiano di subire una meta, e al 4’ un’infrazione degli irlandesi manda Blair Kinghorn sulla piazzola per il 3-0 iniziale perche continua a essere falloso e al 7’ ancora una volta Kinghorn va al calcio e punteggio che va sul 6-0. Salgono d’intensità i dubliners, a caccia di una meta che però non arriva e al 18’ devono accontentarsi di piazzare con Ross Byrne per il 6-3 parziale. Ora è molto più ila fare la partita, ma la difesa diregge l’urto e nulla di fatto.