Rugby femminile - Villorba campione d’Italia! Valsugana battuto 19-12 nella finale della Serie A élite

(Di sabato 25 maggio 2024) Il, nel match più importantestagione, rompe l’egemonia delPadova e vince per 19-12 laScudetto2023-2024 di: le Ricce conquistano il tricolore per la seconda voltastoria. Pronti-via e le gialloblù mettono subito le cose in chiaro: bastano 55? ad Alyssa D’Incà, già nominata MVPstagione, ed a fine incontro eletta anche MVP del match, con conseguente assegnazione del Trofeo Rebecca Braglia, per andare in meta, e la conversione di Beatrice Capomaggi portasul 7-0. La scena si ripete già all’8?: seconda meta personale di Alyssa D’Incà, nuova trasformazione di Beatrice Capomaggi e lo score recita già 14-0 perseconda parte del primo tempo viene annullata una meta ad Ostuni Minuzzi, ma ilPadova si sblocca alla mezz’ora con la meta di Cerato non trasformata da Stevanin, e così si va al riposo sul 14-5 per