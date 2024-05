Ruffini - in due giorni 7 milioni di accessi a precompilata

(Di sabato 25 maggio 2024) "A duedall'apertura del canale per il modello precompilato della dichiarazione dei redditi ci sono stati 7di". Lo ha detto il direttore Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria, nel corso di un incontro nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing per conto della Provincia autonoma. "Mezzo milione di cittadini - ha aggiunto - l'ha già inviata e sono 100mila in più rispetto allo scorso anno. Due su tre cittadini hanno scelto la modalità semplificata". .

Le sfide mondiali per portano ai cambiamenti nel lavoro e nella finanza; l’Europa e il Next Generation Eu, la ricerca e le nuove tecnologie. Sono questi alcuni dei temi che saranno affrontati oggi a Trento. ilsole24ore

Fisco: Ruffini, ridotti tempi rimborsi Iva, da inizio anno 6,6 miliardi - Fisco: ruffini, ridotti tempi rimborsi Iva, da inizio anno 6,6 miliardi - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - Continuano a comprimersi i tempi per i rimborsi Iva, che da inizio anno ammontano a 6,6 miliardi di ... ilsole24ore

