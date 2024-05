Rubato il busto in marmo del principe Carafa | le ricerche dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024) Il 24 maggio c.a., idella Stazione di Minturno (LT) hanno concluso una serie di indagini che hanno portato all’accertamento del furto di uninraffigurante ilAntonio Caracciolo, risalente all’epoca medievale. Storia di un Reperto già Segnato da Vicende Delittuose Il, già protagonista di episodi criminosi in passato, era stato recuperato da un’anziana residente di Minturno presso la discarica locale di Monticello nell’ottobre 1992, dopo essere stato trafugato dal Castello Ducale di Minturno durante lavori di ristrutturazione. Custodia e Scomparsa Dopo il ritrovamento, ilera stato custodito presso la sede dell’Archeoclub “Minturnae” fino al recente trasferimento dei locali dell’associazione avvenuto il 29 marzo c.a. Il 5 aprile u.s., durante il primo accesso alla nuova sede, era stata notata l’assenza del, inizialmente attribuita alla mancata catalogazione degli scatoloni utilizzati per il trasloco.