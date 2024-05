Rooney torna in panchina: UFFICIALE al Plymouth - rooney torna in panchina: UFFICIALE al Plymouth - Dopo le avventure con Derby County, DC United e Birmingham, Wayne rooney, storico ex-attaccante dell'Inghilterra e del Manchester United torna in panchina e ritrova una nuova chance da capo allenatore ... calciomercato

HIGHSNOB, dopo Sanremo 2022, torna con il nuovo album dal titolo “KINTSUGI” - HIGHSNOB, dopo Sanremo 2022, torna con il nuovo album dal titolo “KINTSUGI” - HIGHSNOB dopo un lungo periodo costellato da successi e dischi d’oro - in cui ha brillato anche a Sanremo nel 2022 torna con il nuovo album “KINTSUGI” ... superguidatv