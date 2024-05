Romantica per natura - sa come aggiungere un tocco femminile agli outfit di tendenza

Leggi tutta la notizia su amica

(Di sabato 25 maggio 2024) Non è davvero per tutte. La gonna di pizzo o la si ama o la si odia. C’è chi infatti non ne sopporta il tono troppo sdolcinato, chi la trasparenza. Qualcuno ancora pensa sia un capo datato. Eppure mantiene intatto il suo fascino. E lo fa perché sa trasformarsi secondo esigenza, diventando un pezzo perfetto da abbinare ad altri dallo stile opposto. Che si tratti di un mone a V, una polo o un blazer sartoriale non ha importanza. Il risultato sarà sempre inaspettato e spiazzante e quindi senza dubbio, interessante. Perché quando si possiede una gonna di pizzo, si ha nell’armadio un item dalle grandi potenzialità stilistiche. Bello da vedere e piacevole da indossare. Tutto questo diventa ancora più facile durante la bella stagione che va d’accordo con le sue trame leggere e spesso see-through.