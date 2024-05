Roma - si masturba davanti all’asilo nido nell’orario di uscita dei bimbi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 maggio 2024) Inquietante quanto accaduto tra le 15 e 30 e le 16 e 30 di ieri fuori a un asilosu via Villa di Lucina, in zona Garbatella a. Un uomo di 58 anni si stavandoall’ingresso dell’istituto scolastico. È stato un passante che ha notato la scena, mentre dalla scuola uscivano numerosi genitori e bambini, a dare l’allarme. Un uomo si stavandoa un asilo, interviene la Polizia – foto repertorio – Ilcorrieredellacitta.comLa richiesta di aiuto e l’intervento della Polizia Ad accorrere sono stati gli uomini della Polizia del Commissariato Colombo i quali, una volta sul posto, hanno individuato il 58enne alla fermata dell’autobus, a duecento metri d. Quando l’uomo ha visto gli agenti ha cercato di allontanarsi velocemente per far perdere le proprie tracce. Un tentativo vano visto che i poliziotti sono riusciti in breve ad acciuffarlo e lo hanno trovato ancora con la cerniera dei pantaloni abbassata e con i genitali in bella mostra.