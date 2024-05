Roma - ragazza perde controllo auto e travolge due pedoni | un morto

(Di sabato 25 maggio 2024) L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri ain zona Tuscolano, in via Suor Maria Mazzarello. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale del I Gruppo Centro unadi 19 anni, alla guida di un', ha perso ildel veicolo colpendo due persone a bordo strada, tra cui un uomo di 65 annisul colpo. L’altra vittima, un 61enne, non sarebbe in pericolo di vita ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

