Roma - Mi hai tamponato! Dammi i soldi | simula l’incidente e si dà all’inseguimento

(Di sabato 25 maggio 2024), 25 maggio 2024 – Un 29enneno, alla guida della sua auto, ha contattato il 112 riferendo di essere seguito da una persona a bordo di un veicolo che avevato un incidente stradale e gli aveva avanzato una richiesta di denaro. I carabinieri sono intervenuti intercettando le due auto in via Teodorico e alla loro vista, l’auto segnalata dalla vittima ha tentato la fuga proseguendo a velocità sostenuta tra le vie del quartiere. I carabinieri sono riusciti a raggiungere il veicolo all’altezza di piazza Bologna e a bloccare l’occupante del mezzo, un 35enneno già noto per precedenti analoghi. I carabinieri della StazioneNomentana hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che l’indagato avevato di essere stato colpito dal veicolo condotto dalla vittima e, dopo averlo minacciato avanzando una richiesta di denaro a titolo risarcitorio, lo stava seguendo per raggiungere un bancomat.

Inveruno (Milano) – Ha dato fuoco a un’autovettura parcheggiata a lato strada, senza un motivo plausibile: a poche ore di distanza dall’episodio è stato individuato e arrestato dai arabinieri. I militari della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Legnano hanno arrestato questa notte in flagranza di reato per incendio doloso un uomo di 48 anni, residente a Cuggiono. ilgiorno

Roma, De Rossi: «Poche speranze di giocare la Champions. Mercato È ancora presto. Ghisolfi mi ha dato una buona impressione» - roma, De Rossi: «Poche speranze di giocare la Champions. Mercato È ancora presto. Ghisolfi mi ha dato una buona impressione» - Daniele De Rossi non nutre speranze sulla qualificazione della roma in Champions. È consapevole che l’Atalanta difficilmente non farà i punti per arrivare sopra il quinto ... ilmessaggero

De Rossi e la Roma in Champions: "Difficile che l'Atalanta non arrivi 4ª" - De Rossi e la roma in Champions: "Difficile che l'Atalanta non arrivi 4ª" - Il tecnico giallorosso è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, valido per l'ultima giornata di campionato, contro l'Empoli: le dichiarazioni ... tuttosport

Tragedia all’Air Show a L’Aquila: uomo muore investito da una cisterna. Annullata l’esibizione delle Frecce Tricolori - Tragedia all’Air Show a L’Aquila: uomo muore investito da una cisterna. Annullata l’esibizione delle Frecce Tricolori - Una persona è morta investita da u n mezzo pesante in fase di manovra durante la prima giornata dell’ Air Show all’aeroporto dei Parchi di Preturo, frazione a ovest dell’Aquila. Sul posto sono interve ... ilfattoquotidiano