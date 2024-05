Roma - investe il marito con l’auto | morto 73enne

Ancora morti e sangue sulle strade di Roma. In questo caso un investimento, avvenuto nella tarda serata di sabato 24 maggio, in via Suor Maria Mazzarello, in zona Tuscolano. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, una ragazza di 19 anni ha perso il controllo dell'auto di cui era alla guida, finendo col falciare due persone a bordo strada.

liberoquotidiano