Roma in Champions League con il sesto posto | tutte le combinazioni

(Di sabato 25 maggio 2024) Laè ancora in corsa per la prossima. Con l’Atalanta quinta, i giallorossi sarebbero aritmeticamente nella massima competizione europea. Siamo ormai arrivati alla fine di questo campionato e nelle prossime ore sono attesi quasi tutti i verdetti. Uno resterà sicuramente sospeso ed è quello per la possibile qualificazione in Conferencedella nona in classifica. Il pass, infatti, dipende dall’esito della finale della Fiorentina di mercoledì. In caso di vittoria della Viola, Napoli o Torino sarebbero in Europa. Altrimenti per il terzo anno nella terza competizione internazionale ci sarebbe ancora la squadra di Italiano. Laancora in corsa per la– Notizie.com – © LapresseStessa sorte possibile anche per la. I giallorossi chiuderanno il campionato ale devono aspettare l’Atalanta per capire se saranno nella prossimaoppure no.