(Di sabato 25 maggio 2024) L`allenatore della, Daniele De, si è presentato in conferenza stampa per presentare l`ultimadi campionato stagionale dei.

“Difficile che questa Atalanta non faccia i punti per arrivare tra le prime 4 posizioni. Al di là di quello sono proiettato su quello che possiamo fare noi il prossimo anno, senza sperare in favori o incastri dalle altre squadre. sportface

