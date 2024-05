Roma - De Rossi pessimista sulla Champions | l’Atalanta…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 25 maggio 2024) Lasi prepara per l’ultima giornata del campionato di Serie A contro l’Empoli. In conferenza stampa si è presentato l’allenatore Daniele De. “Cosa dicono questi 6 mesi? Sono meno di 6 mesi, mi hanno insegnato e dato tanto. Mi hanno ricordato cose che sapevo: arrivano le difficoltà e le critiche, lo sapevo e sono stato pronto quando non vincevamo più tutte le partite. Mi hanno dato delle conferme su di me e su ciò che va migliorato. Siamo nel posto giusto e per ora siamo all’altezza. Poi il calcio è complicato: la pma stagione sarà importante per noi e per creare qualcosa di duraturo”, sono le prime parole del tecnico giallorosso. “L’ultima gara di campionato è sempre di addio per qualcuno. Abbiamo tanti prestiti e giocatori in scadenza, se dovessi vedere solo quello la formazione sarebbe già fatta. Forse andrà via anche chi non ha il contratto in scadenza e chi è in prestito può rimanere.