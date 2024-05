Roma - Caterina Curleo uccisa per error - il dramma dell’amica La sorella | Non par -a, è distrutta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 25 maggio 2024) E’ un italiano di 28 anni il fermato dalla polizia per l’omicidio diCiurleo, l’81ennepere mentre rincasava con un’amica dopo aver fatto la spesa nel centro commerciale Unico di. La donna è stata raggiunta alla schiena da un proiettile mentre era seduta accanto alla 63enne alla guida di una Smart. All’improvviso si sono sentiti degli spari lungo via Don Primo Mazzolari, due auto, una Fiato 500 rossa e una Golf, si inseguivano e da una partivano dei colpi. Uno sconvolgente Far West improvviso, con la 63enne che ha cercato di accostare lungo la corsia in preda al te. Ma uno dei colpi esplosi dalla 500 ha colpito fatalmente la parte posteriore della Smart e il proiettile ha centrato la schiena della vittima. La donna è morta dopo l’agonia nell’ospedale di Tor Vergata, dove non è stato possibile salvarla. Il fermato ha precedenti penali che vanno dallo spaccio ai reati contro il patrimonio.