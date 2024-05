Roma - addio Lukaku | un top club nel suo destino

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 25 maggio 2024), Romelupronto a direalgiallorosso. Il suosi intreccia con un top, situazione incerta. Sono ore molto importanti in casa, dopo l’annuncio sul nuovo direttore sportivo. L’arrivo dell’ex Nizza Ghisolfi apre le danze al mercato giallorosso e sarà ancora da capire come andrà costruita la rosa. Il motivo è semplice, per i ragazzi di mister Daniele De Rossi è ancora possibile qualificarsi alla prossima Champions League e tutto dipenderà dai prossimi risultati di Juventus e Atalanta. Dal mercato potrebbero salutare i pezzi grossi, non è infatti da escludere la partenza di uno tra Paulo Dybala e Romelu. Quest’ultimo è di proprietà del Chelsea e difficilmente i Blues lo lasceranno partire per 35-40 milioni di euro. In questi anni, l’attaccante belga ha girato diverse squadre e disputato diversi campionati, ma in Italia ha sempre dimostrato di saper fare la differenza e non sarebbe da escludere una permanenza che avrebbe del clamoroso.