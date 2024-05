Roland Garros - Rafa Nadal | Non so se sarà il mio ultimo Slam parigin - datemi tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 25 maggio 2024)torna al. Dopo l’assenza del 2023 a causa dei suoi problemi fisici, il King of Clay è di nuovo a Parigi per giocarsi le sue carte, nonostante il debutto nel torneo nonper nulla facile: contro di lui ciAlexander Zverev, lanciatissimo dopo il successo nel Masters1000 di Roma. L’iberico prova a sciogliere i dubbi sulle sue condizioni fisiche dopo un allenamento sul Suzanne-Lenglen contro Holger Rune: “Fisicamente mi sento meglio, sto migliorando, ho meno limitazioni rispetto a tre o quattro settimane fa“. E poi, incalzato sulla possibilità che questo sia il suoo, ha voluto lasciare qualche dubbio. “Ci sono grosse possibilità che sia il mio, ma non vi dirò chel’al 100%, non posso prevederlo. Ho attraversato un lungo processo di recupero di almeno due anni ma ora sembra stia meglio, per questo non voglio chiudere la porta completamente.