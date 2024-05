Roland Garros 2024 - programma e orari domenica 26 maggio | tutte le partite in programma

Leggi tutta la notizia su sportface

Il, glie l'ordine di gioco delper la giornata di26. Comincia il secondo Slam della stagione e ben quattro azzurri saranno impegnati nella giornata inaugurale. Si tratta di Lucia Bronzetti, Lorenzo Sonego, Luca Nardi e Martina Trevisan. In campo anche Carlos Alcaraz, mentre il piatto forte del giorno sarà il match Wawrinka-Murray, pianificato per la sessione serale sul Lenglen. Di seguito ilcompleto. COURT PHILIPPE-CHATRIER Ore 12:00 – Bronzetti vs Osaka a seguire – (LL) Wolf vs (3) Alcaraz a seguire – (Q) Lys vs (21) Garcia Non prima delle 20:15 – Wawrinka vs Murray COURT SUZANNE-LENGLEN Ore 11:00 – (17) Humbert vs Sonego a seguire – (9) Ostapenko vs Cristian a seguire – (WC) Gasquet vs Coric a seguire – (24) Krejcikova vs Golubic COURT SIMONNE-MATHIEU Ore 11:00 – (6) Rublev vs Daniel a seguire – Siegemund vs Kenin a seguire – (WC) Paquet vs Shnaider a seguire – (16) Jarry vs Moutet COURT 6 Ore 11:00 – Wang vs Timofeeva a seguire – (Q) Pigossi vs (18) Kostyuk a seguire – Nishikori vs (Q) Diallo a seguire – (WC) Atmane vs Ofner COURT 7 Ore 11:00 – Bouzkova vs (29) Kudermetova a seguire – (8) Hurkacz vs (Q) Mochizuki a seguire – Nardi vs (WC) Muller a seguire – Van Uytvanck vs (Q) Zidansek COURT 8 Ore 11:00 – Martinez vs Tirante a seguire – (32) Siniakova vs (LL) Galfi a seguire – Marozsan vs (Q) Kukushkin a seguire – (Q) Danilovic vs Trevisan COURT 9 Ore 11:00 – Zhang vs Vukic a seguire – Thompson vs Marterer a seguire – Xiyu Wang vs Bai a seguire – Xinyu Wang vs (Q) Niemeier COURT 12 Ore 11:00 – Vekic vs Tusrenko a seguire – Draper vs (Q) De Jong a seguire – Maria vs Tauson a seguire – Djere vs Altmaier COURT 13 Ore 11:00 – (WC) Moreno de Alboran vs Nakashima a seguire – Bouzas Maneiro vs (LL) Fett a seguire – (24) Tabilo vs (Q) Bergs a seguire – (Q) Volynets vs Krunic COURT 14 Ore 11:00 – (WC) Tomljanovic vs (30) Yastremska a seguire – Kovacevic vs (10) Dimitrov a seguire – (Q) Sramkova vs Anisimova a seguire – (27) Korda vs (WC) Mayot