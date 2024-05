Roland Garros 2024 | montepremi e prize money

(Di sabato 25 maggio 2024) Ile ildel, secondo Slam della stagione in programma da domenica 26 maggio a domenica 9 giugno. Novak Djokovic guiderà il seeding a Parigi, ma gli occhi saranno puntati su Jannik Sinner, che sembra essersi lasciato alle spalle i problemi fisici e potrà guadagnarsi il numero uno al mondo sul campo. Al via anche Carlos Alcaraz, il campione di Roma Alexander Zverev e anche il 14 volte campione Rafa Nadal. Nutrita anche la pattuglia azzurra, che comprende Musetti, Arnaldi, Darderi, Sonego, Cobolli (tutti in lotta per la qualificazione alle Olimpiadi), Nardi, Fognini e Berrettini. TABELLONEMASCHILE TABELLONEFEMMINILE PROGRAMMA E COPERTURA TV Per quanto riguarda il femminile, invece, la grande favorita sarà Iga Swiatek, insidiata però da Elena Rybakina, Aryna Sabalenka, Coco Gauff e altri possibili outsider. Tra queste anche Jasmine Paolini, unica azzurra accreditata di una testa di serie.

“La concorrenza mi dice che una settimana e mezza fa a Roma ho fatto un disastro. Ora mi sento meglio in tutto, anche fisicamente. Continuo a pensare che ci siano ottime possibilità che questo sarà il mio ultimo Roland Garros, è vero, ma potrebbe anche non essere l’ultimo. sportface

Nadal, il ritiro non è più scontato: lo spagnolo apre le porte al Roland Garros 2025 - Nadal, il ritiro non è più scontato: lo spagnolo apre le porte al roland garros 2025 - Nadal, la conferenza stampa tra futuro e roland garros 2025 Il fuoriclasse spagnolo si è presentato in conferenza stampa per parlare del difficile esordio al roland garros contro Zverev. Dopo aver ... tag24

Nadal in conferenza: «Non è detto che sia il mio ultimo Roland-Garros» - Nadal in conferenza: «Non è detto che sia il mio ultimo roland-garros» - Sta per iniziare il roland-garros e Rafa Nadal si prepara a esordire lunedì 27 maggio contro Zverev. Un primo turno non esattamente agevole per il campione spagnolo che nella giornata di ... ilmessaggero

Ruud vince l'ATP Ginevra: Machac ko in due set. Gli highlights - Ruud vince l'ATP Ginevra: Machac ko in due set. Gli highlights - Al dodicesimo titolo in carriera, il norvegese diventa il primo giocatore a conquistare tre titoli sulla terra di Ginevra. Un bel biglietto da visita in vista del roland garros dove Ruud si candida ... sport.sky