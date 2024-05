Roberto Salis | Immunità a Ilaria se l' Italia comunica candidatura all' Ungheria

Budapest, 04 mag – (Xinhua) – Con la Belt and Road Initiative (BRI) che ha ottenuto nuovo slancio lo scorso anno in occasione del suo decimo anniversario, l’Ungheria guarda avanti per approfondire la sua cooperazione con la Cina, ha dichiarato un funzionario ungherese.

