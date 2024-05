RISULTATI | WWE King and Queen of the Ring 2024

(Di sabato 25 maggio 2024) Eccoci arrivati a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, perché a Gedda si farà la storia. La WWE torna in Arabia Saudita con un doppio evento spettacolare al Jeddah Superdome, e tutti gli occhi sono puntati sul mega stadio arabo. Sabato 25 maggio, alle 19, va in scena il Premium Live Eventandof the. Quel torneo leggendario che ha incoronato i più grandi, i più forti, i più audaci e che per la prima volta si terrà in Arabia Saudita. Un evento che non è solo competizione, ma una vera e propria celebrazione della grandezza e della nobiltà nel wrestling. Triple H ha già annunciato che i vincitori di queste corone prestigiose otterranno anche una title shot a SummerSlam. Quindi, non è solo una questione di gloria, ma una porta spalancata verso l’immortalità. A contendersi la corona diof the, abbiamo due giganti: Gunther e Randy Orton. Due stili diversi, due filosofie di lotta, ma un solo obiettivo.

Si sono giocate questa notte le prime due sfide di play-in in NBA, in attesa del fine settimana che regalerà agli States l’inizio dei playoff che varranno il titolo più ambito. S’incrociano parecchie storie, continuazioni di ere, frustrazioni e, forse, la fine di un cerchio che la lega ha vissuto per 10 anni. oasport

A EuroPCR 2024, lo studio LANDMARK di Meril Life Sciences, che mette in evidenza la sicurezza e l'efficacia della serie di valvole cardiache transcatetere Myval, si distingue come uno studio chiave late-breaking. Lo studio, che ha coinvolto 768 pazienti in 31 centri, sottolinea la dedizione di Meril alla ricerca e al benessere dei pazienti. liberoquotidiano

WWE King e Queen of the Ring 2024: i nostri pronostici - WWE king e Queen of the Ring 2024: i nostri pronostici - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... msn

WWE: Un ultimo messaggio da Triple H prima di King & Queen of the Ring - WWE: Un ultimo messaggio da Triple H prima di king & Queen of the Ring - Ormai siamo a pochissime ore da king & Queen of the Ring e i fan non vedono l’ora di poter entrare nel Jeddah Super Dome di Gedda in Arabia Saudita. Nel frattempo Triple H ci lascia un messaggio prima ... spaziowrestling

WWE: Rivelati i possibili vincitori di King & Queen of the Ring - WWE: Rivelati i possibili vincitori di king & Queen of the Ring - La WWE è pronta a tornare a Gedda con king & Queen of the Ring. In palio ci saranno la corona di re e regina della WWE, ma non solo. Assisteremo, infatti, anche a tre match valevoli per tre titoli ... spaziowrestling